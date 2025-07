Uno dei nomi caldi del calciomercato del Milan di questi ultimi giorni è senza ombra di dubbio Archie Brown, nonostante la concorrenza agguerrita del Fenerbahce. Il terzino sinistro del Genk, infatti, sembra essere stato individuato come il sostituto di Theo Hernandez, che ha dato il suo addio ufficiale al club rossonero con un lungo messaggio sul proprio profilo 'Instagram'. Poteva sembrare tutto semplice per il Diavolo, ma sulle tracce del ragazzo ci sarebbe anche il club turco, che come altre società anatoliche vuole costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione.