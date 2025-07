Ascari: 'Allegri il valore aggiunto del Milan. Vlahovic difficile ma ...'

Sul Milan e sulla possibile pista Dusan Vlahovic: "Secondo me il valore aggiunto del Milan è proprio Allegri, che rientra in pista motivatissimo e desideroso di fare bene, avvantaggiato dal fatto che potrà lavorare solo sul Campionato. Ha tutte le carte in regola per conquistare la qualificazione alla Champions League e per rappresentare un concorrente agguerrito di Inter e Napoli per lo scudetto. Vlahovic rappresenta una pista difficile per i 12 milioni netti che percepirebbe nella stagione 2025-2026 dalla Juventus, ma la mano di Allegri può, però, provare a sfondare questo limite economico, all’apparenza invalicabile".