Milan, Trevisani duro: 'Theo? Se ti hanno preferito Ruggeri devi farti ...'

Il giornalista Riccardo Trevisani ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Cronache by Night', format estivo di 'Cronache di Spogliatoio' in onda su 'YouTube', come nel corso della stagione, ogni lunedì, martedì e giovedì, soffermandosi in modo particolare sull'addio di Theo Hernandez al Milan e sul suo post polemico (qui il link). Il volto di 'Mediaset' si è espresso in modo piuttosto critico nei confronti del terzino francese, sottolineando come abbia espresso concetti giusti, ma non era lui a doverli dire. Anche perché la sua ultima stagione non glielo consente. Ecco, dunque, il suo pensiero in merito.