Milan, senti Matuidi: 'Allegri come un padre. L'ho sentito l'altro ieri e ...'

Blaise Matuidi , ex centrocampista della Juventus , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sul rapporto con Massimiliano Allegri , allenatore del Milan . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Su Massimiliano Allegri: "Con Allegri ho tuttora un rapporto eccezionale. L’ho sentito giusto l’altro ieri per messaggio. Oltre ad essere un grande tecnico è una persona splendida. E questo è un vantaggio non da poco quando ti ritrovi ad allenare dei campioni. Se ha vinto tanto è anche per via delle sue qualità umane. In quegli anni è stato bravissimo a gestire lo spogliatoio. A me ha sempre parlato con un fare paterno, come se fossi suo figlio. Grazie a lui mi sono ambientato subito".