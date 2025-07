Ex agente Arnautovic: “Bravo come Ibrahimovic. È un giocatore speciale”

Rob Groener, ex agente di Arnautovic, ha parlato all'agenzia APA del suo ex assistito, del paragone con Ibra e della sua esperienza all'Inter.

Marko Arnautovic ha concluso da poco la sua seconda esperienza con la maglia dell' Inter . Due stagioni, 63 presenze, 14 gol e 5 assist. Alti e bassi, apprezzamenti alternati a critiche. In qualche modo ha dato il suo contributo, sia in campionato sia in Champions League. Sicuramente verrà ricordata di più questa seconda parentesi interista rispetto alla prima, quella della stagione 2009/2010, quando vinse il triplete accumulando però solamente 3 apparizioni.

Al tempo, curava i suoi interessi l'agente Rob Groener, il quale è intervenuto ai microfoni dell'agenzia APA, commentando le voci riguardanti il futuro del suo ex assistito: "Sarebbe sicuramente un rinforzo per il Rapid Vienna. Porta in squadra qualcosa che ispira fiducia. Non ha paura di nessuno. Irradia fiducia, e anche gli altri giocatori lo percepiscono. È una persona speciale e anche un calciatore speciale". Sul paragone con Ibrahimovic, al quale veniva associato a inizio carriera, ha dichiarato: "È altrettanto bravo".