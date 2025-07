Calciomercato Milan, Xhaka non è sfumato: la rivelazione dalla Francia

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'Footmercato'. Secondo quanto riferito, infatti, sulle tracce di Granit Xhaka si sarebbe inserito un nuovo club. Trattasi del Neom, club neopromosso in Saudi Pro League e dotato di risorse finanziarie illimitate, che ha già ingaggiato giocatori come Alexandre Lacazette e Marcin Bulka, e ha recentemente nominato Christophe Galtier in panchina. Nonostante ciò, si legge, il Milan rimarrebbe comunque interessato e alla finestra per provare a sfruttare un momento buono. Nella stessa situazione anche la Juventus. I prossimi giorni, comunque, potrebbero dirci molto.