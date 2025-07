Calciomercato Juventus, Xhaka obiettivo bianconero: piaceva al Milan

Per Tuttosport, la Juventus sta pensando a Granit Xhaka, ex obiettivo di calciomercato del Milan, per rinforzare il centrocampo di Igor Tudor

Sul taccuino del nuovo dg bianconero Comolli è comparso il suo nome per rinforzare il centrocampo, bisognoso di garanzie in seguito agli acquisti dell'estate scorsa. Douglas Luiz e Koopmeiners non hanno rispettato le aspettative. Il primo dei due sembra destinato alla cessione, così come altri calciatori che potrebbero lasciare spazio proprio al capitano della nazionale elvetica.