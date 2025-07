Calciomercato Milan, nuovi terzini: a sinistra spunta un nome inedito

Per il secondo, spagnolo classe 2003 , incide il gradimento tecnico dell'allenatore Massimiliano Allegri . A sinistra, invece, chi colmerà l'enorme vuoto lasciato dalla partenza di Theo Hernández ? Ci sono varie piste in piedi. Una porta ad Archie Brown , classe 2003, laterale anglo-giamaicano del Gent , che costa tra i 7 e i 10 milioni di euro.

Non va dimenticato, poi, l'ucraino Oleksandr Zinchenko, classe 1996, dell'Arsenal, così come lo spagnolo Sergi Cardona, classe 1999, del Villarreal. Una pista alternativa, invece, secondo la 'rosea', porta a Ismail Jakobs, nome finora inedito. Classe 1999, tedesco di origine senegalese, ha giocato con il Colonia in Germania e con il Monaco in Francia prima di trasferirsi al Galatasaray in Turchia.