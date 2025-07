Calciomercato Milan, Schira: “Theo-Al-Hilal, visite mediche in arrivo”

Calciomercato Milan, Nicolò Schira: visite mediche fissate per Theo Hernandez all'Al-Hilal, contratto da 20 milioni l'anno per 3 stagioni

Come riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira su X, il passaggio di Theo Hernandez all'Al-Hilal, per 25 milioni di euro, è ai dettagli.