Calciomercato Milan, incredibile ma vero: Allegri può avere il suo pupillo

Raduno andato, ritiro iniziato e Massimiliano Allegri presentato: ora, in attesa delle prime sgambate ufficiose e delle prime amichevoli ufficiali della stagione 2025-2026, l'attenzione dei tifosi del Milan è interamente focalizzata sul calciomercato. Tanto in uscita, dove comunque i rossoneri già hanno dato nel mese di giugno, quanto, soprattutto, adesso, in entrata. C'è una squadra, sostanzialmente, da ricostruire almeno per metà nell'undici titolare. Un gruppo con cui poter puntare, subito, a Scudetto e Coppa Italia.