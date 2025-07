Calciomercato Milan, Nicolò Schira: i rossoneri preparano una nuova offerta per Guela Doue. Accordo di massima col giocatore fino al 2030

Il Milan insite per Guela Doue, il terzino destro franco-ivoriano - fratello maggiore della stella del PSG Desire Doue - è l'obiettivo principale per la fascia destra. Come riportato da Nicolò Schira su X, il Milan è pronto a presentare una nuova offerta allo Strasburgo, dopo che la prima da 15 milioni di euro è stata rifiutata.