Calciomercato Milan, Allegri sogna un attaccante di livello: tutti i nomi

Calciomercato Milan, quale attaccante per Allegri? — Giménez, salvo sorprese, resterà (qualora dovesse partire, il Milan prenderebbe in esame l'ipotesi di prendere Lorenzo Lucca dall'Udinese come alternativa), ma il club di Via Aldo Rossi - con il suo direttore sportivo, Igli Tare - è alla ricerca di un bomber alla Olivier Giroud. Già, ma chi?

Il Milan dovrà aspettare che il domino delle punte parta per poter entrare in gioco. E, anche quando lo farà, difficilmente il Diavolo potrà prendersi un posto in prima fila per questioni meramente economiche. Al Milan, per esempio, secondo 'Tuttosport', piace molto Mateo Retegui. Ma l'Atalanta, per lui, ha detto di no ai 53 milioni di euro offerti finora dall'Al-Qadsiah perché ne vuole 60.

Quanto potrà investire il Milan per il suo nuovo centravanti in questo calciomercato estivo? Per il quotidiano torinese, oggi, il Milan non può partecipare alla lotta per i giocatori dei sogni. Come Viktor Gyökeres, Benjamin Šesko, Victor Osimhen, Serhou Guirassy e Darwin Núñez (su cui resta forte il Napoli), tutti carissimi.

Ma anche Moise Kean, che Allegri allenerebbe di nuovo volentieri, al di là della clausola risolutoria da 52 milioni di euro valida per l'estero, è valutato moltissimo dalla Fiorentina. C'è Victor Boniface, ma costa almeno 40-45 milioni di euro e il Bayer Leverkusen, come dimostrato nel mancato affare Granit Xhaka, è un osso duro.

Chi è costoso, chi è inadatto. Resta sullo sfondo Vlahović — Il Milan, quindi, monitora anche i profili di Nicolas Jackson del Chelsea (ma servono più di 50 milioni di euro) e Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace (35 milioni di euro, ma ha 28 anni). Rasmus Højlund (Manchester United) non è un 9 d'area, Aleksandr Mitrović (Al-Hilal) viaggia verso i 31 anni.

E così resta sullo sfondo quel Dušan Vlahović che il Milan continua a negare di seguire, ma che ad agosto potrebbe diventare un'occasione, anche se naturalmente servirà un incastro economico tra costi di cartellino, stipendio e addio alla Juventus, non semplice da trovare.