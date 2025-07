Calciomercato Milan, per la fascia sinistra i rossoneri pensano a Brown

Archie Brown del Gent sembra essere concretamente nel mirino del Milan, per questo calciomercato estivo, per sostituire Theo Hernández

Se, per la fascia destra in difesa, il primo obiettivo del Milan in questa sessione estiva di calciomercato è Guéla Doué dello Strasburgo, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola per la corsia di sinistra, invece, il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, gradisce molto Archie Brown.