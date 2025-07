Calciomercato Milan, ecco perché è così difficile prendere Doué

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan stia cercando un nuovo terzino destro in questa sessione estiva di calciomercato. Per il ruolo, il favorito è Guéla Doué. Classe 2002, ex Rennes, di proprietà dello Strasburgo, il franco-ivoriano ha disputato - nell'ultima stagione - 34 partite tra Ligue 1 (32) e Coppa di Francia (2), con un gol e 2 assist al suo attivo in campionato in 2.896' sul terreno di gioco.