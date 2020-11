Udinese-Milan 1-2: Pioli vola basso ma sogna in grande

UDINESE-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato il successo esterno (1-2) in Udinese-Milan della ‘Dacia Arena‘. Capolista in Serie A, il Milan vive un momento d’oro che, però, non deve creare facili entusiasmi secondo Pioli. Rivediamo e riascoltiamo le dichiarazioni dell’allenatore emiliano nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.