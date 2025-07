Il Milan avrebbe raggiunto un accordo anche con il Gent per Archie Brown, che comunque piace anche al Fenerbahce: ecco il prossimo passo

Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, hanno pubblicato dei post sui rispettivi profili 'X', soffermandosi in modo particolare sulla trattativa tra Milan e Gent per Archie Brown, rivelando come sia stato raggiunto un accordo anche tra i club. Ecco, dunque, le loro posizioni.