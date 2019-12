Verso Atalanta-Milan: avanti con Musacchio, ‘usato’ sicuro

NEWS MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento a Mateo Musacchio, classe 1990, difensore argentino, di passaporto spagnolo che, anche domenica pomeriggio, in occasione di Atalanta-Milan, giocherà titolare nel cuore della retroguardia rossonera al fianco del capitano, Alessio Romagnoli.

Musacchio, giunto al Milan nell’estate 2017 per 18 milioni di euro, acquistato dal Villarreal, ha giocato molto, finora, con la maglia del Milan. Soltanto nella prima stagione, quando il Diavolo acquistò Leonardo Bonucci dalla Juventus, concluse l’annata con 15 presenze in campionato (più 7 in Europa League, con gol al Rijeka).

Da allora in poi, però, Gennaro Gattuso, oggi allenatore del Napoli ma prima tecnico del Milan, lo ha promosso titolare indiscusso: 33 gare tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, infatti, collezionate nella stagione 2018-2019, con tanto di gol realizzato nel derby contro l’Inter, purtroppo inutile ai fini del risultato per i rossoneri.

In questa stagione, poi, con Marco Giampaolo prima e Stefano Pioli, Musacchio si è confermato titolare e ha già collezionato 13 apparizioni in campionato, per oltre mille minuti sul terreno di gioco. Né Mattia Caldara né Léo Duarte, per ora, sono riusciti ad insidiare la sua titolarità e, nonostante nelle intenzioni del club di Via Aldo Rossi ci sia quella di puntare su Caldara, Musacchio, combattente vero, non ha alcuna intenzione di mollare il suo posto e darà battaglia, partita dopo partita.

Per gennaio, però, il Milan sta cercando di acquistare un altro difensore, Jean-Clair Todibo, visto anche il lungo stop di Duarte per infortunio e Musacchio, forse, comincerà a tremare … per le ultime sulla trattativa per il centrale francese del Barcellona, continua a leggere >>>

