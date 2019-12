Verso Atalanta-Milan, Romagnoli: “A Bergamo per la gara perfetta”

NEWS MILAN – Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ a pochi giorni da Atalanta-Milan. Queste le dichiarazioni di Romagnoli:

Sulla festa di Natale del settore giovanile: “Mi piace essere qui, è una ricorrenza annuale molto bella, che permette ai ragazzi di incontrare i loro idoli. Per noi giocatori è sempre emozionante, mi rivedo da bambino e non avevo la possibilità di vivere queste feste. L’augurio per loro è che possano diventare calciatori come noi in futuro”.

Sull’essere capitano del Milan: “Essere il capitano di questa squadra e di questa società, come ho sempre detto, è un onore per me, sono molto felice di esserlo. Cercherò di dare sempre il meglio per aiutare il gruppo a raggiungere traguardi sempre più importanti”.

Su Milan-Sassuolo di domenica scorsa: “Speravamo in un risultato diverso per proseguire la striscia positiva. La strada è giusta ed è importante che il gruppo continui così, poi si vedrà a fine stagione”.

Su Atalanta-Milan di domenica pomeriggio: “Sappiamo che l’Atalanta è molto forte, l’ha dimostrato, e sono stati bravissimi a qualificarsi agli Ottavi di Finale di Champions League. Il Milan però ha l’obbligo di vincere ogni partita. Andremo a Bergamo per giocare la partita perfetta, per migliorarci e per continuare a fare bene in questo periodo”.

Sul valore del gruppo rossonero: “Noi conosciamo il nostro valore e chiaramente i risultati aiutano a consolidarlo. Il nostro è un gruppo giovane ma forte, con giocatori di qualità. Dispiace che l’inizio non sia stato dei migliori però stiamo facendo e sicuramente faremo di tutto per tornare in alto”. Per domenica, intanto, il tecnico Stefano Pioli medita un importante cambio nella formazione iniziale: continua a leggere >>>

