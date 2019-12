Verso Atalanta-Milan – Pioli, a Bergamo c’è l’ultimo treno per l’Europa

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan sta preparando con molta attenzione la partita contro l’Atalanta, in programma domenica a Bergamo. La squadra è consapevole di dover conquistare i tre punti per agganciare probabilmente l’ultimo treno per l’Europa: in caso di sconfitta, infatti, e probabilmente anche in caso di pareggio, la rimonta in classifica sarebbe ai limiti dell’impossibile.

L’Atalanta, che ai livello di mezzi economici e tecnici non è certamente superiore al Milan, ha già 7 punti in più in classifica dei rossoneri. Ritrovarsi a 10 punti di distanza sarebbe un disastro, con delle vacanze natalizie tutt’altro che serene. Se invece dovesse arrivare una vittoria, le cose potrebbero mettersi nella maniera giusta, considerando che il Milan, nel primo mese del 2020, affronterà Sampdoria, Cagliari, Udinese e Brescia, che non sono certamente avversari insuperabili.

Insomma, la squadra di Pioli domenica è chiamata all’impresa, anche perchè non ci sarà per squalifica Lucas Paqueta e soprattutto Theo Hernandez, il migliore in questa prima parte di stagione. Al suo posto ci sarà Ricardo Rodriguez, che nel successo del febbraio scorso contro l’Atalanta servì un assist a Piatek, che segnò il momentaneo 1-1 (la partita finì 1-3 a favore dei rossoneri). Chissà che la stessa azione non possa ripetersi tra tre giorni. Intanto, ecco l’obiettivo del Milan per il centrocampo a gennaio, continua a leggere >>>

