Calciomercato Milan – Xhaka, in pole position per il centrocampo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene evidenziato da Tuttosport, il Milan sta valutando se acquistare un centrocampista centrale davanti alla difesa, schierando Bennacer nel ruolo di mezzala. In quel ruolo il Milan ha Lucas Biglia, ma all’argentino non verrà rinnovato il contratto, in scadenza nel 2020.

In pole position, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal che potrebbe decidere di cambiare aria. Da monitorare anche Lucas Torreira e Mohamed Elneny, con quest’ultimo che è stato offerto direttamente alla società rossonero in un incontro avvenuto ad ottobre. Intanto il Milan non rinnoverà il contratto a un calciatore della rosa, continua a leggere >>>

