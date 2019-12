Calciomercato Milan – Biglia, all’argentino non verrà rinnovato il contratto

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene sottolineato questa mattina da Tuttosport, il Milan sta valutando se acquistare un centrocampista centrale davanti alla difesa, schierando Bennacer nel ruolo di mezzala. In quel ruolo in realtà Stefano Pioli avrebbe Lucas Biglia, ma all’argentino non verrà rinnovato il contratto, in scadenza nel 2020.

I nomi più gettonati? Lobotka del Celta e Berge del Gent, ma in realtà c’è grande attenzione in casa Arsenal, visto che vengono seguiti Granit Xhaka, Lucas Torreira e Mohamed Elneny. Xhaka è probabilmente l’obiettivo più facile da raggiungere, mentre Elneny è stato proposto a ottobre. Intanto è vicina la cessione di un calciatore, continua a leggere >>>

