Calciomercato Milan – Borini verso il Crystal Palace: le novità

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, è sempre più probabile l’addio di Fabio Borini nel mercato di gennaio. L’attaccante, che non gioca in campionato dal 31 agosto (dieci minuti contro il Brescia), non è stato convocato per la gara contro il Sassuolo per scelta tecnica. Sull’ex Roma c’è il forte interesse del Crystal Palace, che nei prossimi giorni tenterà l’affondo definitivo. Intanto ecco l’obiettivo numero uno per la difesa del Milan, continua a leggere >>>

