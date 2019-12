Calciomercato Milan – Todibo è l’obiettivo numero uno per la difesa

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il MIlan cerca un difensore centrale da acquistare nel mercato di gennaio, considerando che Leo Duarte è infortunato e Mattia Caldara deve ritrovare la condizione migliore. A

Arrivare a Demiral è impossibile, e dunque l’obiettivo numero uno è Jean-Calir Todibo, che ha già dato l’ok al trasferimento. Servono 20 milioni per acquistarlo, cifra che viene ritenuta eccessiva dai rossoneri: Maldini e Boban non vorrebbero andare oltre i 10. La trattativa è in corso. Intanto il Milan sta pensando a un attaccante che sta facendo sfracelli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android