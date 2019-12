Calciomercato Milan – Haaland, Maldini ci prova: ecco l’offerta

CALCIOMERCATO MILAN – Nuova indiscrezione di mercato lanciata dal portale alfredopedulla.com. Il Milan, considerando i tentennamenti di Zlatan ibrahimovic, starebbe pensando a Erling Braut Haaland, attaccante del Salisburgo.

Sul centravanti c’è l’interesse dei più importanti club europei, tra cui la Juventus, ma Maldini avrebbe già proposto un mega ingaggio da 5,5 milioni a stagione, in modo da chiudere già a gennaio. Il costo del cartellino adesso è di circa 30 milioni di euro, praticamente un affare per un giocatore che sta disputando una stagione strepitosa e che ha soli 19 anni. Vedremo cosa succederà, ma tutti sono pazzi per Haaland: su di lui, infatti, ci sono anche Manchester United, Chelsea, Borussia Dortmund, Lipsia e Nizza. Intanto la cessione di un calciatore può sbloccare l’ingaggio di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

