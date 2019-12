Calciomercato Milan – Rebic “paga” Ibrahimovic: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ogni giorno si parla di Zlatan Ibrahimovic e del suo possibile ritorno al Milan. Come raccontato nella giornata di ieri, lo svedese ha deciso di non vendere l’appartamento nel centro di Milano per il quale aveva ricevuto un paio di offerte molto importanti. Chissà che non sia un segnale indiretto della sua decisione: a fargli spazio in rosa potrebbe essere Ante Rebic, che lascerebbe il club rossonero già a gennaio.

In cinque mesi Rebic ha totalizzato 7 presenze per un totale di 177 minuti, con una sola gara giocata da titolare, quella contro il Napoli (Suso aveva avuto un attacco di gastroenterite nel riscaldamento). «Ante si sta allenando con serietà e sta cercando di far cambiare idea all’allenatore, ma il calcio italiano è diverso da quello tedesco», ha spiegato nelle scorse ore Boban. Proprio per questo Rebic potrebbe ritornare in Bundesliga, dove ha fatto vedere le cose migliori: in estate c’è stato uno scambio di prestiti tra il croato e Andrè Silva, ma le operazioni non sono collegate tra loro, quindi l’ex Fiorentina potrebbe tornare nel club tedesco già a gennaio.

In sostanza si tratterebbe di chiudere il prestito in anticipo, così come è successo l’anno scorso con Higuain, in modo da risparmiare sei mesi di ingaggio da gennaio a giugno, che corrispondono a quasi tre milioni di euro lordi. Cifra importante, che permetterebbe di coprire lo stipendio di Ibrahimovic nello stesso semestre. Nella giornata di ieri ha parlato anche Adolf Hütter, tecnico dell’Eintracht, che ha incontrato Rebic nelle scorse ore in un locale di Francoforte: “Eravamo casualmente nello stesso ristorante – ha detto –. Ho parlato con lui, è stata una bella chiacchierata. Se torna a gennaio? A Milano è in prestito, sicuramente tornerà, ma non so quando. Vediamo cosa succede”. Insomma, il suo futuro sembra essere già scritto. Intanto un calciatore rossonero ha deciso di non andare via dal Milan, continua a leggere >>>

