Calciomercato Milan – Ibrahimovic non ha venduto la sua casa a Milano

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fornisce degli aggiornamenti su Zlatan Ibrahimovic. Non sono stati dati ultimatum allo svedese, ma è chiaro che più passa il tempo e più diventa difficile il suo arrivo, così come detto anche lo stesso Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica.

Ibrahimovic in questo momento è negli Stati Uniti con la famiglia, ma presto dovrebbe arrivare in Europa per le vacanze di Natale. La notizia è che la casa che possiede nel centro di Milano non è stata ancora venduta: indizio a favore dei rossoneri? Può darsi, o forse si tratta semplicemente della difficoltà di liberarsi di un appartamento che ha un valore stimato di oltre cinque milioni di euro. Le proposte in ogni caso sono arrivate, ma l’attaccante non ha ancora deciso, sintomo di quanto ancora il suo futuro sia ancora incerto. Intanto si allontana un obiettivo di mercato di Maldini e Boban, continua a leggere >>>

