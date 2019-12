Calciomercato Milan – Assalto del Leicester per Demiral

CALCIOMERCATO MILAN – Merih Demiral, classe 1998, difensore turco ultimamente rivalutato da Maurizio Sarri alla Juventus, potrebbe andare a giocare in Premier League nel corso della sessione invernale di calciomercato. Ne è convinto il ‘Daily Mirror‘.

Demiral, che finora, in stagione, ha totalizzato 3 presenze (2 in Serie A contro Verona ed Udinese, una in Champions League contro il Bayer Leverkusen), oltre a piacere ad Arsenal, Tottenham e Manchester United, infatti, sarebbe entrato nel mirino del Leicester City.

Le ‘Foxes‘, secondo il tabloid britannico, sarebbero pronte ad offrire ben 35 milioni di euro per portare Demiral a Leicester, strappandolo, così, al Milan, che pure da tempo è sulle tracce dell’ex centrale di Sassuolo ed Alanyaspor. Il Diavolo, dunque, per rinforzare la difesa a gennaio potrebbe guardare sempre all’Inghilterra, ma in casa ‘Spurs‘: continua a leggere >>>

