Calciomercato Milan – Sfida a Roma e Inter per Foyth: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Juan Foyth, classe 1998, difensore centrale argentino, ha disputato, finora, appena 6 partite, 3 di Premier League e 3 in Champions League, per un totale di soli 217′ sul terreno di gioco in stagione con la maglia del Tottenham Hotspur.

José Mourinho, che da qualche settimana ha preso il posto di Mauricio Pochettino sulla panchina degli ‘Spurs‘, avrebbe espresso la volontà di puntare un po’ di più sull’ex Estudiantes, però, secondo quanto riferito dal ‘Daily Mirror‘, le sirene di calciomercato per Foyth continuano a farsi sentire.

Ed il ragazzo, sotto contratto con il club londinese fino al 30 giugno 2022, nella sessione di mercato di gennaio potrebbe andare via per giocare con maggior continuità. Su Foyth, in possesso anche del passaporto spagnolo, ci sarebbero secondo il tabloid britannico ben tre club della nostra Serie A.

Si tratta di Roma, Inter e Milan. I rossoneri, però, continuano ad insistere con il Barcellona per il francese Jean-Clair Todibo: per le ultime, continua a leggere >>>

