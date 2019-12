Calciomercato Milan – Castillejo non vuole andare via a gennaio

CALCIOMERCATO MILAN – 40 presenze (anche se la maggior parte dalla panchina), con 4 gol e 4 assist all’attivo nella stagione 2018-2019; soltanto 7 apparizioni, per un totale di soli 269′ sul terreno di gioco, in quest’annata. E, con l’arrivo di Stefano Pioli in panchina al posto di Marco Giampaolo, l’esterno offensivo spagnolo Samuel ‘Samu’ Castillejo non ha giocato praticamente più, totalizzando appena 103′ in 4 gare contro Spal (57′), Lazio (36′), Bologna (5′) e Sassuolo (5′).

Ecco perché, in questi giorni, si parla molto di una possibile cessione di Castillejo nel corso della sessione invernale di calciomercato. Il numero 7 iberico, sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2023, piace al suo ex club, il Villarreal. Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, però, il giocatore – tramite il suo agente – ha già informato il Milan di non voler partire a gennaio.

Il discorso sarà pertanto rimandato all’estate, quando i rossoneri si troveranno probabilmente di fronte ad una nuova rivoluzione per gli esterni d’attacco. Intanto, in estate, potrebbe lasciare il club di Via Aldo Rossi un top player molto legato alla maglia! Continua a leggere >>>

