Verso Atalanta-Milan: formazioni, biglietti, news e curiosità

ATALANTA-MILAN

DIRETTA TV: ‘DAZN‘ (clicca qui per vedere la guida tv ed il calendario completo)

DATA, ORARIO e LUOGO: Domenica 22 dicembre, ore 12:30, ‘Gewiss Stadium‘ di Bergamo

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pašalić, Muriel. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Ibañez, Masiello, Castagne, E. Colley, Malinovskyi, Ilicic, Barrow, Piccoli. Allenatore: Gasperini.

Squalificati: nessuno;

Diffidati: Hateboer;

Indisponibili: D. Zapata;

Ballottaggi: Palomino-Masiello (65%-35%); Gosens-Castagne (55%-45%), Pasalic-Malinovskyi-Ilicic (40%-35%-25%).

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Çalhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Caldara, Gabbia, Rodriguez, Borini, Biglia, Castillejo, Krunic, Rebić, Rafael Leão. Allenatore: Pioli.

Squalificati: Theo Hernández, Paquetá;

Diffidati: nessuno;

Indisponibili: Duarte;

Ballottaggi: Calabria-Rodriguez (55%-45%); Kessié-Krunić (55%-45%).

+++ MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE +++

LE NEWS DI GIORNATA:

Braida: “Il Milan sarà sempre grande: la storia non si può cambiare” (VIDEO)

Milan, festa del settore giovanile: presenti Donnarumma, Romagnoli e Calabria

G.B. Olivero: “Milan? Suso condiziona troppo il gioco dei rossoneri”

San Siro, si apre uno spiraglio: spunta il modello Highbury

Verso Atalanta-Milan, difficile il recupero di Zapata: le sue condizioni

Verso Atalanta-Milan, le probabili formazioni: pronto Ricardo Rodriguez

+++ MARTEDÌ 17 DICEMBRE +++

Milan, dopo la sosta il calendario ti sorride: il punto

Verso Atalanta-Milan: gol e highlights dello 0-2 del 23 marzo 1997 (VIDEO)

Milan-Bennacer, piccolo passo indietro: ma sull’algerino non ci sono dubbi

Verso Atalanta-Milan, Giudice Sportivo: Theo Hernández e Paquetá squalificati

VIDEO – Milan, ora Rafael Leao dà la scossa: come sfruttarlo al meglio?

Milan, Theo Hernández cresce sempre di più: che peccato la squalifica

Scaroni: “Vogliamo riportare il Milan dove deve stare: serve un nuovo stadio”

VIDEO – Rui Costa: “Milan e Fiorentina torneranno a vincere”

Attacco Milan, numeri impietosi: viaggio all’interno della crisi

VIDEO – Albertini: “Bennacer mi piace, ma dategli tempo”

Zambrotta: “Milan, l’arrivo di Pioli ha portato entusiasmo e nuove idee”

Nuovo Stadio, l’esito dell’incontro tra Milan, Inter e Comune di Milano

Rafael Leao, Pioli studia la possibile coppia con Piatek

Stadio, Milan e Inter dicono no alla ristrutturazione di San Siro: le ultime

Verso Atalanta-Milan: squalificati Theo Hernández e Paquetá

Milan in tv, la guida: ecco le partite su SKY o DAZN e come vederle

Albertini: “Milan e Barcellona hanno scritto la storia del calcio”

Boban: “Milan e Barcellona condividono gli stessi valori”

Razzismo, Milan contro la Lega Calcio: “Totale disaccordo per le scimmie”

Lotta al razzismo, la Serie A ha la sua squadra

Bonaventura è sicuro: “Se faccio bene vado all’Europeo”

Inzaghi: “Tornare al Milan? Penso solo al Benevento”

San Siro, Sala: “Non sono pazzo a dire che il progetto non va bene”

Milan, senti Simone: “Se arriva Ibrahimovic, Piatek è agevolato”

Milan, San Siro stregato: solo due vittorie in otto partite

+++ PROLOGO +++

LIVE MILAN – Domenica 22 dicembre, alle ore 12:30, al ‘Gewiss Stadium‘ di Bergamo, si disputa Atalanta-Milan, ultimo impegno dei rossoneri di Stefano Pioli per l’anno solare 2019. Segui con noi l’avvicinamento di Alessio Romagnoli e compagni al difficile match in casa della ‘Dea‘: in palio punti pesanti nell’ottica di un’immediata risalita in classifica per il Diavolo!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android