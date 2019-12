Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (20/12/2019)

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua apertura a Cristiano Ronaldo, che, mercoledì sera, a Genova, contro la Sampdoria, ha realizzato uno stupendo gol di testa. Si parla, nel riquadro verticale, anche di calciomercato, con Atalanta ed Inter che si sono incontrate per definire, da giugno, il futuro di Dejan Kulusevski, classe 2000, protagonista quest’anno in prestito nella fila del Parma. Spazio anche a Jean-Clair Todibo, difensore francese del Barcellona inseguito dal Milan, che, intanto, a Natale avrà una risposta da Zlatan Ibrahimovic. A proposito di Barça: si lavora per rinnovare il contratto di Lionel Messi fino al 30 giugno 2023 per 50 milioni di euro l’anno. Stasera, intanto, al ‘Franchi‘, seconda gara della 17^ giornata di Serie A, Fiorentina-Roma.

