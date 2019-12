Calciomercato Milan – Atalanta? No, grazie: Caldara vuole restare

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta pensando, seriamente, di riportare a casa Mattia Caldara, classe 1994, difensore passato per Juventus e, ora, al Milan, ma nato a Bergamo e cresciuto nel vivaio del settore giovanile della ‘Dea‘.

L’Atalanta sta facendo le proprie valutazioni su Caldara, perché, attualmente, ha ricordato ‘TMW‘, Caldara è iscritto a bilancio per 24,5 milioni di euro al Milan. Cifra che viene considerata eccessiva da versare, in un’unica soluzione, dal club presieduto da Antonio Percassi. A questo punto si farebbe plausibile la strada di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto.

Così facendo, ogni anno sarebbe limato l’esborso economico per i nerazzurri e, nel 2021, la cifra da ammortare in bilancio nei due anni del contratto di Caldara che resterebbero con il Milan sarebbe di 14 milioni di euro. C’è un precedente simile, in casa nerazzurra, con Duván Zapata, preso in prestito biennale dalla Sampdoria per 12 milioni di euro con riscatto fissato ad altri 12 milioni di euro.

Il Milan sarebbe anche intenzionato a cederlo, secondo ‘TMW‘, e dall’entourage del calciatore sembrano anche arrivare segnali incoraggianti: l’Atalanta, dunque, ci proverà sin dai primi giorni di gennaio. L’unico scoglio – che poi non è piccolo – è quello della volontà del difensore, intenzionato a giocarsi le proprie carte nel Milan. La questione contrattuale è poi rilevante, perché ora guadagna intorno ai 3 milioni di euro e il salary cap dell’Atalanta è di 2 milioni di euro l’anno per ogni singolo giocatore importante.

Il club di Via Aldo Rossi, nel frattempo, continua a guardarsi intorno e, per rinforzare la difesa, tratta con il Barcellona l’acquisto di Jean-Clair Todibo: per le ultime sul francese, continua a leggere >>>

