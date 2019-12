Calciomercato Milan – Todibo vuole vestire rossonero: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il difensore Jean-Clair Todibo, classe 1999, francese del Barcellona, vuole vestire la maglia del Milan.

L’ostracismo di Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, infatti, non consente all’ex Tolosa di potersi mettere in mostra con continuità. In rossonero, invece, troverebbe quello spazio che gli viene negato in Catalogna.

Ieri, a margine della presentazione, a Milano, dell’evento ‘Legends of Style‘, un tour internazionale congiunto delle Leggende di Milan e Barcellona per i 120 anni delle due società, i club hanno parlato di nuovo di Todibo.

Pau Vilanova, che non è un uomo mercato del Barça, ha comunque ribadito al Chief Football Officer del Diavolo, Zvonimir Boban, la richiesta di Éric Abidal per Todibo: 20 milioni di euro trattabili.

Il dialogo tra rossoneri e blaugrana per Todibo è fluido, la volontà del giocatore, secondo ‘Sport Mediaset‘, potrebbe anche far abbassare il prezzo di 6-8 milioni di euro.

Per il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del Milan, che ha dato piena approvazione all’operazione Todibo, questo sarebbe un colpo in prospettiva in pieno stile Theo Hernández.

Per l’attacco, invece, tutto sembra ruotare, ancora, intorno alla figura di Zlatan Ibrahimovic: per le ultime sul centravanti svedese, continua a leggere >>>

