Calciomercato Milan – Todibo ha detto sì ai rossoneri: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan continua ad aspettare Zlatan Ibrahimovic. Non sono stati dati ultimatum allo svedese, ma è chiaro che più passa il tempo e più diventa difficile il suo arrivo, così come detto anche lo stesso Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica.

Ibrahimovic in questo momento è negli Stati Uniti con la famiglia, ma presto dovrebbe arrivare in Europa per le vacanze di Natale. La casa che possiede a Milano non è stata ancora venduta: indizio a favore dei rossoneri? Può darsi, o forse si tratta semplicemente della difficoltà di liberarsi di un appartamento che ha un valore stimato di oltre cinque milioni di euro. Le proposte in ogni caso sono arrivate, ma l’attaccante non ha ancora deciso, sintomo di quanto ancora il suo futuro sia ancora incerto.

Maldini e Boban aspettano, ma intanto cercano di rinforzare anche altri settori della rosa. Ci riferiamo in particolar modo alla difesa, visto che l’infortunio di Leo Duarte ha creato un buco nella zona centrale: il nome caldo sembra essere quello di Jean-Clair Todibo, considerando che Demiral è considerato incedibile dalla Juventus. Il francese, che ha giocato a San Siro nell’ultima partita di Champions League contro l’Inter, è andato in difficoltà con Lautaro Martinez, ma non ci sono dubbi sulla sua fisicità e sulle sue qualità tecniche. Il prezzo? Si aggira intorno ai 20 milioni di euro, con il Barcellona che vuole fare cassa, e dunque l’ipotesi prestito voluta dal Milan è molto improbabile al momento.

Todibo ha detto sì al trasferimento, ma il suo arrivo dipenderà da eventuali cessioni. Al momento nulla si è mosso, con Ricardo Rodriguez, Franck Kessie e Jesus Suso che potrebbero essere sacrificati per fare qualche colpo in entrata. Insomma, il mercato di gennaio sarà molto caldo, con il Milan che spera di poter regalare a Stefano Pioli una squadra ancora più competitiva per scalare la classifica, anche se non sarà per niente facile. Intanto la squadra rossonera può sorridere. Ecco il motivo, continua a leggere >>>

