Milan, dopo la sosta il calendario ti sorride: il punto

NEWS MILAN – Atalanta-Milan, Milan-Sampdoria e Cagliari-Milan. Tre partite e sarà giro di boa per questo campionato di Serie A, un campionato in cui il Milan ha il difficile compito di centrare un posto in Europa.

Se da una parte ci sono le preoccupazioni per una situazione del parco attaccanti non rosea, dall’altra il Diavolo si affaccia al nuovo anno con fiducia per via di una condizione fisica che va in crescendo e per il calendario benevolo.

L’anticipo di domenica 19 gennaio all’ora di pranzo tra Milan e Udinese, sarà il primo di otto partite in cui i rossoneri e Stefano Pioli sono chiamati ad ottenere il massimo dei punti. Il calendario fino all’8 marzo e dopo la partita contro l’Udinese recita: Brescia, Verona, Inter, Torino, Fiorentina, Genoa e Lecce.

Tolta l’Inter, avversari sulla carta più che alla portata di un Milan in crescita verticale. Le tre neopromosse con Fiorentina, Torino e Genoa, ad oggi, hanno enormi difficoltà dal punto di vista del gioco e soprattutto della continuità.

Sarà fondamentale ottenere i tre punti contro questo tipo di avversari, prima di imbattersi in un mini-ciclo in cui il Diavolo dovrà giocarsi le sue carte contro Roma, Spal, Lazio, Juventus e Napoli. In attesa di scoprire se il mercato darà un aiuto alla squadra, la parole d’ordine a Milanello per capitan Alessio Romagnoli e compagni è lavorare.

Intanto il Milan continua a lavorare sul mercato tra Jean-Clair Todibo e Zlatan Ibrahimovic. Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android