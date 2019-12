Calciomercato Milan – Ibrahimovic, che indecisione: i dubbi di Zlatan

CALCIOMERCATO MILAN – Passano i giorni, ma come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ancora deve decidere il suo futuro: un giorno pensa al Milan, un altro al Napoli, un altro ancora pensa di dover dire basta a una splendida carriera. Non è facile scegliere, Maldini e Boban lo sanno bene. A trentotto anni non è facile rimettersi in moto: l’attaccante si sente in forma, ma resta il fatto che non gioca da ottobre e questa cosa preoccupa il Milan. Insomma, più passa il tempo e più Ibrahimovic si allontana.

Con il Bologna tagliato fuori e il Napoli che sembra essersi defilato, resta al momento solo il Milan. La voglia di iniziare a godersi finalmente la famiglia c’è, ma allo stesso tempo ritornare a giocare in club come quello rossonero sarebbe una realizzazione consapevole di un desiderio: sentirsi importante in una squadra importante, anche in tempi difficili. Il Milan non ha intenzione di dare un ultimatum a Ibrahimovic, ma è chiaro che non potrà aspettare all’infinito.

Nelle scelte di Ibrahimovic entrano in gioco ovviamente anche motivi familiari: i figli non si sposterebbero da Stoccolma per sei mesi, per un anno e mezzo sì. Questo sarebbe uno dei motivi che spinge Zlatan a chiedere un anno e mezzo di contratto, mentre i dirigenti del Milan, legati alle policy della proprietà, non possono impegnarsi così a lungo. L’offerta è di sei mesi, ma vedremo se nei prossimi giorni ci saranno novità in tal senso, anche se la proprietà ha già fatto uno strappo alla regola con Ibrahimovic, facendo una proposta a un calciatore a fine carriera. Vedremo cosa succederà, ma Zlatan deve prima di tutto decidere se chiudere col calcio o meno. Il Milan lo aspetta, ma non per molto. Intanto Pioli deve recuperare assolutamente un calciatore per per la trasferta di Bergamo, continua a leggere >>>

