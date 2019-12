Milan, guarda chi si rivede: a Bergamo toccherà al partente Rodríguez

NEWS MILAN – Oltre al danno, la beffa. Ieri pomeriggio, a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Sassuolo, il Diavolo, oltre a non aver centrato i tre punti, fermato dalle belle parate di Gianluca Pegolo, dall’imprecisioni dei suoi attaccanti e, soprattutto, dai legni sulle conclusioni di Rafael Leão, ha anche perso Theo Hernández.

Il terzino francese, che si era visto annullare il gol del vantaggio, dopo consulto del V.A.R., dall’arbitro Gianluca Manganiello, ha pochi istanti dopo rimediato un cartellino giallo il quale, vista la diffida pendente sul suo capo, gli costerà la squalifica per il prossimo turno di campionato. Rossoneri attesi da una gara difficile, Atalanta-Milan, in programma domenica 22 dicembre alle ore 12:30 al ‘Gewiss Stadium‘ di Bergamo.

In quell’occasione, dunque, Stefano Pioli, tecnico rossonero, si troverà giocoforza ‘costretto’ a rispolverare, tirandolo fuori dalla naftalina, lo svizzero Ricardo Rodríguez, classe 1992, il quale, dopo aver giocato da titolare fisso ed indiscusso nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020 con Vincenzo Montella prima e Gennaro Gattuso poi, in questa stagione è stato confinato al ruolo di riserva di Theo Hernández, che si è preso il Milan a suon di gol e belle prestazioni.

Ricardo Rodríguez, in questa stagione, ha disputato appena 342′ di gioco, suddivisi in 4 presenze: 90′ contro Udinese, Brescia e Hellas Verona, 72′ nel derby contro l’Inter prima di essere sostituito proprio dal francese. In sostanza, l’ex Wolfsburg non mette piede in campo dal 21 settembre scorso e, con Pioli allenatore, non ha mai giocato, neppure un minuto. Il Diavolo si appellerà alla risaputa professionalità del calciatore in un campo complicato, in occasione di una trasferta ostica, che al numero 68 evoca, però, dolci ricordi.

Fu lì, infatti, il 16 febbraio 2019, che Rodríguez servì, sui piedi di Krzysztof Piatek, l’assist per quella splendida volée del polacco nell’1-3 con cui i rossoneri espugnarono Bergamo. Il club chiederà a Rodríguez massimo impegno e professionalità anche se Atalanta-Milan potrebbe essere l’ultima partita del Nazionale elvetico con la maglia rossonera, giacché, come noto, è sul mercato e da tempo e, proprio recentemente, il suo agente, Gianluca Di Domenico, parlando con i dirigenti del club di Via Aldo Rossi, ha sottolineato l’esigenza del suo assistito di giocare di più in vista di Euro 2020.

Sempre sul fronte mercato, intanto, il Milan pensa a come poter rinforzare la propria retroguardia visto l’infortunio di Léo Duarte. Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android