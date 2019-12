Il Milan si aggrappa a Romagnoli: con lui al top difesa più tranquilla

NEWS MILAN – Soltanto 0-0, ieri pomeriggio a ‘San Siro‘, per Milan-Sassuolo, davanti a 58mila spettatori accorsi allo stadio per festeggiare i 120 anni del club rossonero e con la concreta speranza di conquistare la terza vittoria di fila in campionato dopo i successi maturati in trasferta contro Parma e Bologna.

Nulla di tutto questo: la festa, infatti, si è tenuta a metà. Il Diavolo, nelle 13 occasioni da gol create nell’arco dei 90′ del match, recupero escluso, ha sbattuto contro il muro eretto da Gianluca Pegolo, estremo difensore neroverde, e fatto i conti, ancora una volta, con l’imprecisione dei propri attaccanti, i quali hanno fallito palle-gol in serie.

A fare da contraltare ad un attacco bisognoso di rinforzi e piuttosto deficitario, che viaggia alla media di un solo gol realizzato per partita, il Milan, va detto, ieri pomeriggio contro i neroverdi, pur pericolosi con le continue incursioni di Domenico Berardi, Filip Djuričić, Jérémie Boga e Francesco Caputo, hanno mantenuto la porta inviolata per la quinta volta in stagione, com’era già accaduto in occasione delle vittorie contro Brescia, Hellas Verona, Spal e Parma. Tutte gare terminate con un successo del Milan per 1-0.

Ieri, purtroppo, i tre punti non sono arrivati, ma la retroguardia ha dimostrato di essere tornata discretamente solida. Gran merito va ascritto al capitano, Alessio Romagnoli, vero e proprio punto di riferimento per i suoi compagni, il quale, dopo un inizio di stagione altalenante in questo momento sembra aver trovato continuità nelle prestazioni, innalzato il proprio rendimento e tornato a somigliare molto di più al difensore che, nella stagione 2018-2019, ha condiviso con Virgil van Dijk del Liverpool il record di non essersi mai fatto saltare in dribbling.

Sufficienza piena, voto 6, rimediata stamattina da Romagnoli sul ‘Corriere dello Sport‘ e su ‘Tuttosport‘ in edicola, mentre ‘La Gazzetta dello Sport‘ gli ha assegnato 6,5: il numero 13 rossonero, nel primo tempo, si è fatto notare per un paio di chiusure su Caputo e Berardi e per la disinvoltura con cui ha guidato la difesa, limitando al minimo le scorribande centrali della formazione di Roberto De Zerbi. Nella ripresa, a questo, ha aggiunto un’occasione creata, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, visto che da un suo colpo di testa il Milan è andato ad un passo da un vantaggio che avrebbe meritato in pieno.

Non è ancora, naturalmente, il Romagnoli che conosciamo, ovvero uno degli idoli dei tifosi del Milan, difensore seguito, sul mercato, dai top club d’Italia (Juventus) ed Europa (in Premier League, soprattutto, Chelsea e Manchester United). L’avvio di stagione disgraziato del Milan lo ha coinvolto, al punto tale da fargli perdere il posto da titolare in Nazionale al fianco di Leonardo Bonucci, ma ora il capitano ha ripreso la strada maestra e promette una seconda parte di stagione con i fiocchi. L’ideale per un Milan che punta a risalire la china.

Dal mercato di gennaio, poi, potrebbe arrivargli una concreta mano, giacché il club di Via Aldo Rossi sta cercando un nuovo centrale difensivo: per le ultime, continua a leggere >>>

