Calciomercato Milan – Ibrahimovic freddo sull’ipotesi Everton

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘Sport Mediaset‘, Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, non ha ancora dato alcuna risposta al Milan sull’offerta di contratto del club rossonero. Probabilmente arriverà dopo le feste.

Nell’indecisione di Ibrahimovic sta cercando di infilarsi l’Everton di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, infatti, risolverà nelle prossime ore l’accordo con il Napoli e diventerà il nuovo manager dei ‘Toffees‘ firmando un contratto di 4 anni e mezzo a 6 milioni di euro l’anno.

Una volta divenuto ufficiale l’approdo di Ancelotti all’Everton, il club inglese darà l’assalto ad Ibrahimovic, il quale, però, attraverso il suo entourage, è sembrato essere piuttosto freddo sulla possibilità di tornare a giocare in Premier League, dove Ibrahimovic ha già indossato la maglia del Manchester United.

Il Milan, per la difesa, vorrebbe chiudere con il Barcellona per il francese Jean-Clair Todibo, classe 1999: per le ultime su di lui, continua a leggere >>>

