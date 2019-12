Calciomercato Milan – Caldara, l’Atalanta pensa al suo ritorno

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, l’Atalanta, dopo aver raggiunto a sorpresa gli ottavi di finale di Champions League, vuole rinforzarsi nel mercato di gennaio.

Dando per scontato la partenza di Kjaer, Gian Piero Gasperini ha bisogno di un difensore, e un nome interessante può essere quello di Mattia Caldara del Milan. Operazione difficile, considerando che lo stipendio del calciatore è alto per le casse del club bergamasco e a bilancio il cartellino pesa, ma la situazione sarebbe in evoluzione. Intanto ecco tutte le alternative a Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

