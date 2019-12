Calciomercato Milan – Ibrahimovic si allontana: ecco le alternative

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan continua ad aspettare Zlatan Ibrahimovic. Non sono stati dati ultimatum allo svedese, ma è chiaro che più passa il tempo e più diventa difficile il suo arrivoo. L’ottimismo che filtrava un mese è diventato pessimismo.

Il calciatore non sembra convinto di voler sposare il progetto rossonero e soprattutto vorrebbe un contratto più lungo. Insomma,la sensazione è che anche questa volta il campione svedese non arriverà, con il Milan che cerca delle alternative all’altezza.

Nelle scorse ore ad esempio, ci sarebbe stato un nuovo contatto con la Juventus per Mario Mandzukic, ma l’affare resta complicato per l’ingaggio che percepisce il croato. Da monitorare anche Oliver Giroud, ma l’Inter si è mossa con netto anticipo. A questo puntoMaldini e Boban potrebbero decidere di puntare su qualche esubero del Real Madrid, nella speranza di fare un nuovo colpo dopo Theo Hernandez: nel mirino ci sono Luka Jovic (1 gol in 10 partite stagionali) o Mariano Diaz, profilo più esperto rispetto al primo ma che ha bisogno di rilanciarsi. Al di là comunque del nome, di sicuro verrà acquistato un attaccante, visto i problemi che ha dimostrato di avere la squadra rossonera nel fare gol. A tal proposito, abbiamo analizzato dei dati davvero disastrosi, continua a leggere >>>

