Verso Atalanta-Milan, difficile il recupero di Zapata: le sue condizioni

NEWS MILAN – Come viene riportato dall’ANSA, Duvan Zapata dopo essere stato diversi giorni a Siviglia, è sbarcato nella serata di ieri all’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo. Le sue condizioni non sono ancora chiare, visto che il centravanti è fermo dal 12 ottobre scorso per una lesione all’adduttore destro, ma in ogni caso la sua presenza contro il Milan sembra essere molto complicata. Possibile che Zapata rientri al rientro dalla sosta natalizia. Recuperato invece il Papu Gomez, che aveva saltato la partita contro il Bologna per una contusione. Intanto il Milan deve cedere qualche giocatore. Ecco i nomi, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android