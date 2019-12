Calciomercato Milan – Cessioni per muoversi in entrata: tre i nomi

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, non pensa solo a Zlatan Ibrahimovic, ma anche ad altri ruoli. Un nome caldo è quello di Jean-Clair Todibo, difensore centrale del Barcellona, ma il club blaugrana chiede 20 milioni di euro e non accetta prestiti.

Per questo motivo o comunque più in generale per muoversi in entrata, il Milan ha bisogno di fare qualche cessione. Al momento nulla si è mosso, con Ricardo Rodriguez, Franck Kessie e Jesus Suso che potrebbero essere sacrificati per fare qualche colpo in entrata. Intanto nella giornata di ieri c’è stata un incontro con Alessandro Lucci. Il punto, continua a leggere >>>

