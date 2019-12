Calciomercato Milan – Incontro in sede con Lucci: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘MilanNews.it‘, nel primo pomeriggio, a ‘Casa Milan‘, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi ha incontrato Alessandro Lucci, procuratore sportivo ed intermediario di mercato.

Presumibilmente si è parlato della situazione contrattuale di Davide Calabria, classe 1996, in bilico tra il rinnovo di contratto e la cessione nella sessione invernale di calciomercato. Così come, forse, ha riportato ‘MN‘, si è fatto il punto sulle condizioni di Léo Duarte, classe 1996, difensore brasiliano fermo ai box per infortunio ed arrivato al Milan grazie a Lucci e Serginho.

Ma con il mercato alle porte, non è da escludere che Lucci ed i dirigenti rossoneri abbiano anche abbozzato qualche nome che potrebbe fare al caso della formazione di Stefano Pioli. Della sua collaborazione con Lucci, intanto, ha parlato lo stesso Serginho ai microfoni di ‘Sky Sport‘: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

