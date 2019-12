Calciomercato Milan – Todibo, il Barcellona non fa sconti: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione su Jean-Clair Todibo, classe 1999, difensore francese che il Milan sta trattando, per la sessione invernale di calciomercato, con il Barcellona, suo attuale club.

Per la ‘rosea‘, il Barça non vuole cederlo in prestito e non scende dalla richiesta di 20 milioni di euro per la cessione di Todibo a titolo definitivo con diritto di riacquisto (che non piace molto alla dirigenza milanista): la concorrenza, soprattutto dalla Bundesliga tedesca, è tanta, ma Zvonimir Boban e Paolo Maldini, che hanno avviato i dialoghi con il direttore sportivo blaugrana, Éric Abidal, il mese scorso, sono fiduciosi nel felice esito della trattativa.

Il Milan, infatti, spera di poter mettere a segno, con Todibo, un altro colpo di mercato come è stato, qualche mese fa, per il suo connazionale Theo Hernández, prelevato più o meno per la stessa cifra, ma dal Real Madrid. Il Barcellona deve fare cassa, deve cedere, e Todibo, che, crescendo, potrebbe anche essere impiegato come centrocampista davanti la difesa, ha bisogno di giocare: motivo per cui, ha sottolineato ‘La Gazzetta dello Sport‘, Todibo, attraverso il suo entourage, ha già dato il proprio ok al trasferimento nella Milano rossonera.

Todibo, dunque, che a Barcellona definiscono come ragazzo serio e professionale, potrebbe rappresentare l’innesto nella difesa del Milan per gennaio. La ‘rosea‘ ha però concluso ribadendo come, per acquistarlo, serviranno soldi e che la soluzione del prestito sembra poco realizzabile viste le esigenze di cassa dei blaugrana. Il Milan potrebbe reperire soldi dalle cessioni di qualche suo giocatore. Uno su tutti? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

