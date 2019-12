Ag. Borini: “Non è contento: a gennaio si cercherà un’altra soluzione”

CALCIOMERCATO MILAN – Roberto De Fanti, agente di Fabio Borini, ha rilasciato, ai microfoni di ‘Radio Rossonera‘, delle importanti dichiarazioni sul futuro professionale del suo assistito, classe 1991, appena 2 presenze stagionali con il Milan, per 70′ complessivi di gioco, in occasione delle prime due gare della stagione contro Udinese (25 agosto) e Brescia (31 agosto).

“Fisicamente sta bene, ha avuto dei fastidi nel recente passato ma adesso è pronto per essere convocato. Futuro? Ogni allenatore fa le proprie legittime scelte e probabilmente con Fabio adesso dovremo cercare una soluzione. Andrà in scadenza a giugno? Al momento di firmare con il Milan, firmammo per 3 anni più uno di opzione, se il Milan non farà valere quell’opzione, il contratto scadrà nel prossimo giugno – ha rivelato De Fanti -. Andrà via a gennaio? Fabio è un giocatore importante e di un certo livello: ha giocato anche al Chelsea, al Liverpool e alla Roma. Ovviamente non è contento anche se capisce la situazione. La logica vuole che a gennaio si cercherà di comune accordo di poter andare da un’altra parte, dove? Italia, Inghilterra … le soluzioni non mancano”.

“Un bilancio sulla sua esperienza in rossonero? La definirei estremamente positiva – ha concluso l’agente di Borini -. Era stato acquistato per essere un’alternativa ma ha giocato 75 partite nei primi due anni. Inoltre ha sempre dimostrato di amare la maglia del Milan mettendosi sempre a disposizione degli allenatori giocando in quasi tutti i ruoli. Fabio è un giocatore molto professionale, è una persona positiva ed intelligente; mai fatta un’intervista polemica. Speravamo che l’esperienza al Milan potesse durare di più ma nel caso ci adegueremo”. Ecco, al momento, quale sembra essere la destinazione più probabile per Borini: continua a leggere >>>

