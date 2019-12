Calciomercato Milan – Ag. Borini: “A gennaio andrà a giocare altrove”

CALCIOMERCATO MILAN – Dichiarazioni forti e dirette quelle dell’agente di Fabio Borini ai microfoni di ‘Radio Rossonera’. Il procuratore Roberto De Fanti ha infatti confermato l’addio del numero 11 del Milan nel mercato di gennaio. Dove? Ecco la sua risposta: “Ogni allenatore fa delle scelte, a gennaio si cercherà di comune accordo di farlo giocare da un’altra parte. Dove? Le soluzioni non mancano sia in Italia che in Inghilterra. Milan? esperienza assolutamente positiva”. Ecco chi, oltre al Borini, dovrebbe partire a gennaio: continua a leggere >>>

