Calciomercato Milan – Il punto sui calciatori in uscita a gennaio

CALCIOMERCATO MILAN – Intervenire a gennaio per migliorare una classifica ancora non all’altezza del Milan. E’ questo il diktat che i rossoneri devono seguire se non vogliono rischiare di rimanere fuori dall’Europa. Il nome finora è sempre lo stesso, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non ha ancora deciso la sua prossima destinazione e tutto questo costringe il Milan in una fase di stallo non propriamente vantaggiosa. Parallelamente, però, la società dovrà anche lavorare su altri profili che sembrano destinati a cambiare aria fin da subito. Ecco di chi si tratta.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA