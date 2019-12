Calciomercato Milan – Ibrahimovic, nessun ultimatum dei rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan continua ad aspettare Zlatan Ibrahimovic. Non sono stati dati ultimatum allo svedese, ma è chiaro che più passa il tempo e più diventa difficile il suo arrivo, così come detto anche lo stesso Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica. L’attaccante non ha ancora deciso il suo futuro, ma la sensazione è che lo svedese non sia convinto del progetto proposto da Maldini e Boban. Il Milan però deve cedere qualche calciatore. Ecco i nomi, continua a leggere >>>

