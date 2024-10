Italia-Israele, le probabili formazioni: la scelta su Gabbia e Maldini

L'Italia torna in campo oggi, lunedì 14 ottobre, alle 20:45, per affrontare Israele nella Nations League 2024-2025, dopo il pareggio contro il Belgio . Gli Azzurri, guidati da Luciano Spalletti , cercheranno di mantenere il primo posto nel Gruppo 2, con la Francia che insegue a breve distanza. La sfida si svolgerà al Bluenergy Stadium di Udine , dove l'Italia ha storicamente avuto la meglio su Israele , con cinque vittorie e un pareggio in sei precedenti, l'ultimo dei quali si è concluso con un 2-1 per gli azzurri lo scorso 9 settembre a Budapest.

Spalletti dovrà rinunciare a Lorenzo Pellegrini, espulso nella gara contro il Belgio, ma ha chiamato Nicolò Zaniolo a sostituirlo, un ritorno importante per il jolly offensivo dell'Atalanta, assente da sette mesi. In porta, ci sarà Guglielmo Vicario, mentre in difesa la linea dovrebbe rimanere invariata. Tuttavia, il rossonero Matteo Gabbia e l'ex Daniel Maldini non saranno titolari in questa partita.